Legende: Blieben beim Aufsteiger ohne Vollerfolg Jordan Henderson (rechts) und Liverpool. Keystone

England: Liverpool verpasst Sprung an die Spitze

In der 12. Runde der Premier League konnte Liverpool nicht vom Ausrutscher von Tottenham profitieren. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam beim Aufsteiger Fulham nur zu einem 1:1 und bleibt damit punktgleich hinter dem Konkurrenten auf Platz 2. Mohamed Salah (79.) rettete den Gästen zumindest per Penalty noch einen Punkt, nachdem Bobby De Cordova-Reid Fulham in Führung gebracht hatte (25.). Tottenham spielte im Londoner Derby bei Crystal Palace trotz Führung nur 1:1. Harry Kane (23.) traf zunächst für die Gäste, ehe Jeffrey Schlupp (81.) den Ausgleich erzielte.