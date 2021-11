Legende: Erstmals geschlagen Liverpool fällt in der Premier League auf Rang 4 zurück. Keystone

England: 1. Saisonniederlage für Liverpool

Liverpool ist in der Premier League in der 11. Runde erstmals besiegt worden. Die «Reds» unterlagen auswärts West Ham 2:3. Ein Eigentor von Torhüter Alisson brachte Liverpool früh in Rücklage, nach der Pause sorgten Pablo Fornals und Kurt Zouma innerhalb von 7 Minuten für die Entscheidung. West Ham kam zum 4. Sieg in Folge und überholte Liverpool, das wettbewerbsübergreifend die 1. Niederlage nach 25 Spielen kassierte, in der Tabelle.

Frankreich: Lyon kommt in Rennes unter die Räder

Olympique Lyon hat in der 13. Runde der Ligue 1 eine 1:4-Niederlage bei Rennes kassiert und verpasste es damit, auf Rang 5 vorzustossen. Xherdan Shaqiri sass bei Lyon 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Italien: Remis im Mailänder Derby

Die AC Milan hat es verpasst, in der Serie A die Tabellenspitze zu übernehmen. Das Derby gegen Inter endete 1:1. Milan liegt damit punktgleich mit Napoli (1:1 zuhause gegen Verona) auf Platz 2, Inter folgt mit 7 Zählern Rückstand auf Rang 3. Hakan Calhanoglu brachte Inter per Elfmeter in Front (11.), der Ausgleich fiel durch ein Eigentor von Stefan de Vrij. Inters Lautaro Martinez verschoss in der 27. Minute einen Penalty.