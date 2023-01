Legende: Hat die Haare schön und zwei Tore mehr auf dem Konto Erling Haaland. Imago / Shutterstock

England: Haaland schiesst Man City zum Sieg

Nati-Verteidiger Manuel Akanji bleibt mit Manchester City in der Premier League Leader Arsenal auf den Fersen. Das Team von Trainer Pep Guardiola feierte gegen Leeds einen 3:1-Auswärtssieg und liegt nun wieder fünf Punkte hinter den «Gunners». Zum Matchwinner avancierte einmal mehr Erling Haaland. Der Norweger traf nach der Pause doppelt und erzielte im 14. Ligaspiel seine Saisontore 19 und 20. Haaland ist damit der Spieler, der in der Liga-Geschichte am schnellsten 20 Tore erzielt hat. Den bisherigen Bestwert hatte Kevin Phillips mit 21 Spielen gehalten.

Frankreich: Monaco schlägt Auxerre

Die AS Monaco hat bei ihrem Auftakt in den Liga-Alltag nach der WM-Pause einen knappen 3:2-Sieg bei Auxerre eingefahren. Nati-Stürmer Breel Embolo spielte bei den Monegassen durch. Matchwinner bei Monaco war der erst 17-jährige Eliesse Ben Seghir, welcher in der 85. Minute mit seinem 2. Treffer des Abends das entscheidende 3:2 erzielte. Leader PSG feierte gegen Strassburg dank einem Mbappé-Penalty in der 96. Minute einen 2:1-Sieg.