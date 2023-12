Legende: Kommen spät noch zum Ausgleich Jean-Philippe Mateta und Crystal Palace. Imago Images/David Rawcliffe

Premier League: Manchester City gibt Sieg spät aus der Hand

Manchester City hat in der 17. Runde der Premier League einen weiteren Dämpfer erlebt. Gegen Crystal Palace führten die «Citizens» (ohne Manuel Akanji) dank Toren von Jack Grealish (24.) und Rico Lewis (54.) bis zur Schlussviertelstunde diskussionslos mit 2:0. Dann brachte Jean-Philippe Mateta mit dem Anschlusstreffer die Spannung zurück – und die Londoner kamen tatsächlich noch zum Ausgleich. Nach einem Foul von Phil Foden erzielte Michael Olise in der 95. Minute vom Punkt das 2:2. Einen Dreier holten sich derweil Newcastle und Fabian Schär gegen Fulham. Der Schweizer musste wegen einer Oberschenkelverletzung allerdings schon in der 14. Minute ausgewechselt werden. Bis dahin hatte der 31-Jährige in Meisterschaft und Champions League jede Minute bestritten. Die «Magpies» siegten 3:0.

Bournemouth – Luton nach Notfall abgebrochen Box aufklappen Box zuklappen Das Spiel von Luton Town bei Bournemouth musste abgebrochen werden, nachdem Luton-Kapitän Tom Lockyer in der zweiten Halbzeit auf dem Platz zusammengebrochen war. Der Spieler wurde Mitte der zweiten Halbzeit auf dem Platz behandelt. Nach einigen Minuten konnte er unter dem Applaus der Fans mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Legende: Musste verletzt ausgewechselt werden Fabian Schär. Imago Images/Richard Lee