Premier League: Brighton punktet bei ManCity

Manchster City musste im Rennen um die Champions-League-Plätze einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Im Heimspiel gegen Brighton, einen direkten Konkurrenten, kam das Team von Pep Guardiola nicht über ein 2:2 hinaus. Erling Haalands (11.) und Omar Marmoushs (39.) Führungstreffer glichen die Gäste jeweils aus.

LaLiga Feminina: Schertenleib Frau des Spiels

Die 18-jährige Sydney Schertenleib war massgeblich am 2:0-Auswärtssieg des FC Barcelona auf Teneriffa beteiligt. Die achtfache Schweizer Nationalspielerin gab bei beiden Treffern die Vorlage, womit sie zur Frau des Spiels gewählt wurde. Schertenleib kam in der Meisterschaft zum 3. Mal in Serie von Beginn an zum Einsatz für den Tabellenführer und aktuellen Champions-League-Sieger.

