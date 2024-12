Legende: Ihm stinkt's langsam gewaltig Erling Haaland muss mit Manchester City die nächste Niederlage hinnehmen. Imago/Sportimage

Premier League: Nächster Tiefschlag für ManCity

Manchester City verharrt weiter in der grössten Krise in der Amtszeit von Pep Guardiola. Der Serienmeister unterlag am 17. Spieltag verdient mit 1:2 bei Aston Villa. Es war die 9. Pleite in den letzten 12 Pflichtspielen, in denen nur ein einziger Sieg gelang. City verlor auch Rang fünf an das Team aus Birmingham. Jhon Duran (16.) eröffnete das Skore. Morgan Rogers (65.), einst in der City-Akademie ausgebildet, veredelte einen Konter zum 2:0. Phil Foden (93.) gelang nur noch der viel zu späte Ehrentreffer. Bei ManCity spielte Nati-Verteidiger Manuel Akanji durch.

Resultate