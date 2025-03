Legende: Mussten einen weiteren Rückschlag hinnehmen Erling Haaland und seine Teamkollegen. imago images/News Images

Premier League: ManCity taucht in Nottingham

Manchester City hat in der Premier League bereits die 9. Saisonniederlage einstecken müssen. Das Duell mit Tabellennachbar Nottingham Forest verloren die «Skyblues» nach einem Treffer von Callum Hudson-Odoi in der 83. Minute 0:1. Manchester City verpasste die Chance, in der Tabelle auf Platz 3 vorzurücken. Liverpool steuert derweil weiter unangefochten auf den 20. Meistertitel der Klubgeschichte zu. Die «Reds» bezwangen Southampton zuhause mit 3:1. Der Tabellenletzte von der Südküste Englands ging dank einem Tor von Will Smallbone kurz vor der Pause zwar in Führung. Darwin Nunez und 2 Penalty-Tore von Superstar Mohamed Salah verhalfen dem Team von Arne Slot nach dem Seitenwechsel aber zur Wende. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Arsenal beträgt bei 2 Spielen mehr bereits 16 Punkte.

Resultate