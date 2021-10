Legende: Traf gegen Bologna zweimal vom Punkt Lorenzo Insigne. imago images

Italien: Napoli gegen Bologna ungefährdet

Zwei Tage nach Milans Sieg gegen Torino hat Napoli die Tabellenführung in der Serie A wieder zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti gewann das Donnerstagsspiel der 10. Runde gegen Bologna 3:0. Fabian Ruiz mittels Distanzschuss und Lorenzo Insigne per Handspenalty sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach der Pause versenkte Insigne auch noch einen Foulpenalty.