Legende: Ein völlig neues Gefühl Victor Osimhen und Napoli beginnen das neue Jahr mit der 1. Saisonniederlage. Imago/Marco Canoniero

Italien: Inter fügt Napoli erste Niederlage zu

Nach 13 Siegen und 2 Remis ist Napolis fast unheimliche Serie der Ungeschlagenheit gerissen. Der Serie-A-Leader unterlag in der 16. Runde Inter Mailand auswärts 0:1. Den goldenen Treffer erzielte Edin Dzeko wuchtig per Kopf (56.). Inter-Keeper André Onana verhinderte in der Schlussphase mit einer Glanzparade den Ausgleich. Napoli führt nun 5 Punkte vor Milan (2:1 bei Salernitana).

England: Befreiungsschlag für Nottingham

Nottingham Forest hat in der 18. Runde der Premier League die Abstiegsränge vorübergehend verlassen. Taiwo Awoniyi erzielte beim 1:0 der «Tricky Trees» bei Southampton das einzige Tor (27.). Zuvor war Nottinghams Brennan Johnson (12.) noch an der Latte gescheitert. Die Equipe von Remo Freuler, der durchspielte, springt damit vom 18. auf den 14. Rang.

Spanien: Barcelona verhindert Blamage

Barcelona hat in der 3. Runde der Copa del Rey das Ausscheiden eben so abwenden können. Die Katalanen rangen den drittklassigen CF Intercity 4:3 n.V. nieder. 3 Mal ging Barcelona in Führung, 3 Mal glich Oriol Soldevila für den Underdog aus. In der Verlängerung avancierte Ansu Fati (103.) zum Matchwinner.

