Legende: Musste verfrüht in die Kabine Dan Ndoye. Imago/IPA/Sport ABaca

Serie A: Bologna siegt, Ndoye verletzt sich

Bologna hält sich in der Serie A weiter in der Spitzengruppe. Dank eines 1:0-Heimsiegs über Atalanta Bergamo verbleiben die Norditaliener über die Weihnachtstage auf einem Champions-League-Platz. Während Remo Freuler gegen sein Ex-Team über die gesamte Spielzeit auf dem Platz stand, wurde Dan Ndoye wegen einer möglichen Muskelverletzung kurz vor der Pause ausgewechselt. Michel Aebischer kam erst für die Schlussminuten in die Partie.