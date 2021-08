Legende: Die Anweisungen fruchteten nur bedingt Vladimir Petkovic beim neuen Arbeitgeber in Bordeaux. imago images

Frankreich: Niederlage für Petkovic zum Auftakt

Dem abgetretenen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic ist der Start in sein neues Abenteuer gründlich misslungen. Mit Girondins Bordeaux verlor der Tessiner das Auftaktspiel der neuen Ligue-1-Saison zuhause gegen Aufsteiger Clermont Foot 0:2. Die Niederlage von Bordeaux war verdient, auch wenn Clermont die entscheidenden Tore erst in den letzten acht Minuten erzielte. Petkovics Team befand sich quasi von Beginn weg in argen Nöten, und nur einige Paraden von Torhüter Benoît Costil verhinderten, dass die Entscheidung für den Aussenseiter früher fiel.

Frankreich: Nullnummer für Ndoye mit Nizza

Für den 20-jährigen Dan Ndoye und OGC Nizza hat die neue Ligue-1-Saison mit einer Nullnummer begonnen. Der Schweizer Internationale stand beim 0:0 gegen Stade Reims zum Auftakt der Spielzeit 90 Minuten lang auf dem Feld. Jordan Lotomba hingegen wurde nur ganz zum Schluss für eine Minute eingewechselt. Bei Reims figurierte der Schweiz-Angolaner Dereck Kutesa nicht im Aufgebot.