Legende: Verwirft die Hände Real Madrids Joselu. Keystone/EPA EFE/J.J. Guillen

LaLiga: Real nur mit Unentschieden

Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen müssen. Im Stadtderby beim Tabellen-14. Rayo Vallecano kam der Leader und Rekordmeister nicht über ein 1:1 hinaus. Den frühen Führungstreffer der Gäste durch Mittelstürmer Joselu egalisierte Raul de Tomas per Handspenalty. In der Tabelle liegt Real damit weiter 6 Punkte vor Girona, das am Montagabend bei Athletic Bilbao gastiert.

Ligue 1: Sierro spielt gross auf

Im «Schweizer-Duell» zwischen Monaco und Toulouse hat Vincent Sierro eine Hauptrolle gespielt. Beim 2:1-Sieg der Gäste schoss der Ex-FCSG- und YB-Spieler ein Tor selbst und bereitet das zweite vor. Bei Monaco spielten Torhüter Philipp Köhn und Denis Zakaria durch. Monaco-Stürmer Breel Embolo befindet sich nach seinem Kreuzbandriss weiter in der Reha-Phase.