Real rettet sich in der 99. Minute – Liverpool siegt weiter

Legende: Die Erlösung Der 3:2-Torschütze Daniel Carvajal (ohne T-Shirt) wird von Teamkollegen für sein spätes Tor geherzt. Keystone/AP Photo/Bernat Armangue

LaLiga: Real feiert späten Sieg

Real Madrid hat im Titelrennen nur mit grosser Mühe einen Rückschlag verhindert. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti gewann gegen das noch sieglose (!) Schlusslicht Almeria nach einer Aufholjagd 3:2. Largie Ramazani schockte Real nach 39 Sekunden mit dem Führungstor, Edgar Gonzalez (43.) erhöhte noch vor der Pause für den Aussenseiter. Im 2. Durchgang stemmten sich die «Königlichen» mit Erfolg gegen die drohende Blamage, Daniel Carvajal sorgte in der 99. Minute mit dem 3:2 für den glücklichen Erfolg.

Premier League: Liverpool lässt Bournemouth keine Chance

Dank einem mühelosen 4:0-Sieg bei Bournemouth hat Liverpool seine Leaderposition in der Premier League weiter gefestigt und liegt neu 5 Punkte vor dem ersten Verfolger ManCity (bei einem Spiel mehr). Publikumsliebling Darwin Nunez brachte die «Reds» kurz nach der Pause auf die Siegerstrasse, der Uruguayer schloss eine schöne Passstafette ab. Mit einem Doppelschlag machte der formstarke Diogo Jota (70./79.) den Sieg perfekt, Nunez in der Nachspielzeit seinen Doppelpack. Für Liverpool ist es der 3. Liga-Sieg am Stück.