Legende: Einmal mehr hängende Köpfe Reals Luka Modric (Nummer 10) und Mariano Diaz (24) verpassten in der Primera Division zum bereits 4. Mal im 9. Saisonspiel den Sieg imago images

Spanien: Villarreal nimmt Real Punkte ab

Real Madrid kam beim FC Villarreal nicht über ein 1:1-Remis hinaus und verpasste damit den direkten Anschluss an die Tabellenspitze der Primera Division. Stattdessen verharren die «Königlichen» auf Rang 4. Nach einer schnellen Führung kassierten die Madrilenen in Halbzeit 2 das 1:1 per Elfmeter.

Italien: Immobile verliert nichts von seiner Torgefährlichkeit

In der Serie A krönte Ciro Immobile sein Comeback nach einer Corona-Infektion und 3 Wochen Pause mit einem Tor. Beim 2:0-Sieg von Lazio Rom gegen das Schlusslicht Crotone traf der 30-Jährige per Kopfball zur Führung der Hauptstädter (21.). Joaquín Correa erhöhte noch vor Ablauf einer Stunde auf 2:0. Immobile schoss bereits sein 107. Meisterschaftstor für Lazio und ist damit nun zweitbester Torschütze in der Liga-Geschichte der Römer.