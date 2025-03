Legende: Torjubel in 3, 2, 1 ... Vincent Sierro darf sich über ein Traumtor, nicht aber über Punkte für Toulouse freuen. IMAGO / PsnewZ

Ligue 1: Sierro macht's traumhaft

Vincent Sierro hat in der Ligue 1 mit einem Traumtor zum 4. Mal in dieser Saison getroffen. Der Spielmacher von Toulouse verkürzte in der 65. Minute im Heimspiel gegen Brest (1:4) zum 1:3. Der Schweizer Nationalspieler versenkte den Ball mit einem wuchtigen Halbvolley aus 20 m in die rechte obere Torecke. Toulouse ist im Mittelfeld klassiert, ohne grosse Chancen auf einen Europacup-Platz und weit weg vom Abstiegskampf. Brest mit Edimilson Fernandes hofft noch auf einen Vorstoss in die Europacup-Plätze.

LaLiga: Barcelona wankt nur kurz

Leader Barcelona hat sich wieder um 3 Punkte von Verfolger Real Madrid abgesetzt. Die Katalanen feierten in der 29. Runde einen letztlich klaren 4:1-Heimsieg über Girona. Nach einer Stunde stand es im Estadi Olimpic Lluis Companys noch 1:1, dann führte Robert Lewandowski die Gastgeber per Doppelpack in die Erfolgsspur.

Resultate