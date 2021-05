Legende: Erstmals in der Serie A erfolgreich Simon Sohm. imago images

Italien: Sohm trifft erstmals in der Serie A

Im 15. Einsatz mit Parma hat es endlich geklappt. Simon Sohm erzielte am Sonntagnachmittag bei der 2:5-Heimniederlage gegen Atalanta Bergamo sein erstes Tor in der Serie A. Der 20-jährige Zürcher traf in der 88. Minute zum zwischenzeitlichen 2:4. Im italienischen Cup konnte er bereits 3 Mal reüssieren. Sohm hatte sich letzten Oktober den Norditalienern angeschlossen.

England: City-Meisterparty vertagt

Der Champagner bei den Spielern und Fans von Manchester City ist bereits kühlgestellt. Noch knallen die Korken aber nicht. Dies, weil Erzrivale Manchester United am Sonntagnachmittag bei Aston Villa einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg drehte. Die «Citizens» hätten bereits am Samstag den 7. Meistertitel der Klubgeschichte feiern können, sie unterlagen aber Chelsea zuhause mit 1:2.