Späte Niederlage für Manchester City in Nottingham

Legende: Mussten einen weiteren Rückschlag hinnehmen Erling Haaland und seine Teamkollegen. imago images/News Images

Premier League: ManCity taucht in Nottingham

Manchester City hat in der Premier League bereits die 9. Saisonniederlage einstecken müssen. Das Duell mit Tabellennachbar Nottingham Forest verloren die «Skyblues» nach einem Treffer von Callum Hudson-Odoi in der 83. Minute 0:1. Hudson-Odoi hatte zuvor ausserdem den Pfosten getroffen. Manchester City verpasste die Chance, in der Tabelle auf Platz 3 vorzurücken.

