Legende: Können wieder feiern Tottenhams Toby Alderweireld und Heung-min Son. Keystone

England: Tottenham gewinnt wieder

Tottenham hat nach 4 sieglosen Liga-Spielen erstmals wieder gewonnen. Beim 3:0-Heimerfolg über Leeds United erzielte Heung-min Son sein 100. Tor im Trikot der «Spurs». Die weiteren Tore für die Londoner erzielten Harry Kane per Penalty und Toby Alderweireld. Dank dem Sieg rückt Tottenham auf den 3. Tabellenplatz vor.

Schottland: Rangers gewinnen emotionales «Old Firm»

Die Rangers haben das Glasgow-Derby «Old Firm» gegen Erzrivale Celtic mit 1:0 gewonnen. Celtics Callum McGregor traf in der 70. Minute ins eigene Tor, nachdem sein Teamkollege Nir Bitton in der 62. Minute die rote Karte kassiert hatte. Bei den Rangers wurde Cedric Itten in der 77. Minute eingewechselt, Celtics Albian Ajeti kam nicht zum Einsatz. Dank dem 14. Sieg in Serie führen die Rangers die Tabelle mit neu 19 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Celtic an. Vor dem Spiel gedachten beide Teams den Opfern der Katastrophe von Ibrox, bei der vor genau 50 Jahren nach einer Massenpanik 66 Zuschauer beim «Old Firm» ums Leben gekommen waren.