CL Frauen: Reuteler trifft bei Frankfurt-Remis

Das Tor von Nati-Spielerin Géraldine Reuteler reichte nicht: Den Frauen von Eintracht Frankfurt droht das Out in der Champions-League-Gruppenphase. Der Bundesligist kam am 4. Spieltag gegen Benfica Lissabon nicht über ein 1:1 hinaus und liegt weiter 3 Punkte hinter den Portugiesinnen auf dem 3. Gruppenrang. Reuteler traf in der 28. Minute mit einem abgefälschten Flachschuss und hatte kurz vor der Pause eine Chance zum 2:0. Nach dem Ausgleich verschoss Laura Freigang in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum möglichen 2:1. Die zweite Schweizerin im Frankfurt-Kader, Nadine Riesen, kam nicht zum Einsatz. Das Spiel von St. Pölten mit den Schweizerinnen Ella Touon und Isabelle Meyer bei Sparta Prag wurde wegen des Amoklaufs in Prag abgesagt.

La Liga: Leader Girona lässt Punkte liegen

Überraschungsteam Girona muss in der spanischen Liga um die Tabellenführung zittern. Die Katalanen kamen bei Betis Sevilla nicht über ein 1:1 hinaus. Der ukrainische Nationalspieler Artem Dowbyk mit seinem 11. Saisontor (39./Foulelfmeter) traf zur Führung Gironas, das vor dem 15. Sieg im 18. Saisonspiel stand. German Pezzella (88.) erzielte aber spät den Ausgleich für die Gastgeber. Real Madrid kann später am Abend die Leaderposition erobern.