Legende: Nächstes Fragezeichen für Murat Yakin Ruben Vargas muss verletzt ausgewechselt werden. Imago/Tom Weller

Bundesliga: Stuttgart setzt Bayern unter Druck

Stuttgart ist zumindest bis Sonntag Tabellen-2. Die Schwaben gewannen in der 33. Runde bei Augsburg 1:0. Serhou Guirassy (48.) erzielte in seinem 27. Bundesliga-Einsatz der Saison seinen 26. Treffer. Damit rückte der VfB zumindest vorübergehend an Bayern München vorbei auf den 2. Platz. Ruben Vargas, designierter Schweizer EM-Teilnehmer, schied nach einer halben Stunde angeschlagen aus. Bei Stuttgart kam Leonidas Stergiou zum Zug.

Audio Undav: «Vor den Bayern zu landen wäre fast wie eine Meisterschaft» (ARD/N.Hahn) 01:28 min Bild: Imago/Langer abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

2. Bundesliga: HSV bleibt unten

Die Leidensgeschichte des Hamburger SV geht weiter. Der einstige Bundesliga-Dino kehrt auch 2024 nicht in die höchste Spielklasse Deutschlands zurück. Die Hamburger Mannschaft mit dem Schweizer Aussenverteidiger Miro Muheim unterlag am zweitletzten Spieltag der 2. Liga in Paderborn 0:1 und kann damit auch die Auf-/Abstiegsbarrage nicht mehr erreichen.

Serie A: Sommer erneut zu null

Yann Sommer hat mit Inter Mailand zum 19. Mal in dieser Saison zu null gespielt. Der Meister setzte sich beim abstiegsgefährdeten Tabellen-16. Frosinone gleich mit 5:0 durch.