Legende: Mit harten Bandagen gekämpft Villarreals Aissa Mandi (rechts am Boden) gegen Ruben Garcia von Osasuna. imago images

Spanien: Villarreals Hauptprobe missglückt

Villarreal, YBs Gegner in der Champions League vom Mittwoch, musste zuhause gegen Osasuna einen Rückschlag hinnehmen und verlor 1:2. Gerard Morenos Ausgleich (55.) konterte Ezequiel Avila erst 3 Minuten vor Schluss mit der Entscheidung. Barcelona bodigte Valencia zuhause mit 3:1. Ansu Fati, Memphis Depay und Philippe Coutinho trafen für die Katalanen.

Italien: Atalanta siegt wieder

Nach einem Unentschieden und einer Niederlage kehrte Atalanta Bergamo zum Erfolg zurück. Der andere CL-Gegner der Young Boys siegte in Empoli 4:1. Remo Freuler wurde in der 1. Halbzeit für den verletzt ausgeschiedenen Verteidiger Rafael Toloi eingewechselt. Juventus Turin besiegte die AS Roma am späten Abend zuhause 1:0.

England: Notfall auf der Tribüne bei Newcastle - Tottenham

Das Premier-League-Spiel zwischen Newcastle und Tottenham ist wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne unterbrochen worden. Tottenhams Eric Dier war auf den Vorfall aufmerksam geworden und zeigte an, dass ein Defibrillator benötigt werde. Der Anhänger sei stabilisiert und auf dem Weg ins Spital, teilte Newcastle mit. Tottenham gewann mit 3:2.