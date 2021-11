Legende: 3. Niederlage in den letzten 4 Spielen Villarreal misslingt die Hauptprobe vor dem Spiel gegen YB in der Champions League. imago images

Spanien: Villarreal tut sich schwer

Villarreal tut sich in der spanischen Meisterschaft weiterhin schwer. 3 Tage vor dem Duell in der Champions League gegen die Young Boys verlor die Mannschaft von Unai Emery auswärts gegen Nachbar Valencia 0:2. Es war die 3. Niederlage für Villarreal in La Liga in den letzten 4 Spielen. Nicht vom Fleck kommt auch Barcelona. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Koeman kamen die Katalanen beim Tabellen-16. Alaves nicht über ein 1:1 hinaus.

Italien: Juve kassiert nächste Niederlage

Juventus Turin stolpert weiter durch die Serie A. Der Rekordmeister verlor am Samstag mit 1:2 bei Hellas Verona und steckt nach 3 Ligaspielen in Folge ohne Sieg im Tabellenmittelfeld fest. Giovanni Simeone sorgte mit einem Doppelpack (11./14.) schon früh für eine Vorentscheidung. Erst am Mittwoch hatten die Turiner 1:2 gegen Aussenseiter Sassuolo verloren.

Frankreich: Shaqiri darf eine Stunde ran

In der 12. Runde der Ligue 1 hat Xherdan Shaqiri wieder von Beginn an auflaufen dürfen. Beim 2:1-Heimsieg von Lyon gegen Lens stand der Nati-Stürmer bis zur 64. Minute auf dem Platz. Lyon rückte dank dem Sieg vorübergehend auf Rang 5 vor.