Legende: Er kann es noch immer Zlatan Ibrahimovic traf gegen die AS Roma per Freistoss. Keystone

Italien: Milan zieht wieder mit Napoli gleich

Wenige Stunden nach dem 1:0-Erfolg von Leader Napoli bei Salernitana zog Milan mit einem 2:1-Sieg im Spitzenspiel bei der AS Roma nach. Die beiden noch ungeschlagenen Mannschaften liegen damit wieder punktgleich an der Tabellenspitze der Serie A. Die Mailänder weisen das um 5 Treffer schlechtere Torverhältnis auf. Gegen die Roma war es Altmeister Zlatan Ibrahimovic, der die «Rossoneri» in der 25. Minute in Führung schoss. Der Schwede versenkte einen Freistoss aus 17 Metern an der Mauer vorbei in die Torhüter-Ecke. Das 2:0 ging auf das Konto von Franck Kessié (57.). Der Ivorer traf per Penalty – Ibrahimovic war gefoult worden. Die Gäste spielten ab der 66. Minute in Unterzahl, mehr als das 1:2 (El Shaarawy/93.) mussten sie aber nicht hinnehmen.

Resultate Serie A

Belgien: Frey trifft wieder

Nach 4 Pflichtspielen ohne Tor ist Michael Frey bei Royal Antwerpen zum persönlichen Erfolg zurückgekehrt. Der Schweizer Stürmer schoss seinen Klub mittels Penalty zum 1:0-Auswärtssieg in der belgischen Meisterschaft gegen den Tabellen-Vorletzten Cercle Brügge. Es war Freys 13. Tor im 13. Meisterschaftsspiel.