Legende: Jubelt über den Ausgleich Cedric Itten. imago images

Schottland: 4. Saisontor von Itten

Cedric Itten verhinderte in der 24. Runde der schottischen Premiership die erste Saisonniederlage der Glasgow Rangers. Der Basler traf beim 1:1 auswärts gegen Motherwell in der 72. Minute per Kopf zum Ausgleich für die Gäste. Für den in der 55. Minute eingewechselten Itten war es der 4. Saisontreffer. Für das Team von Steven Gerrard endete damit eine Serie von 15 Siegen in Folge. Die Rangers führen die Tabelle mit 21 Punkten vor dem Stadtrivalen Celtic an.