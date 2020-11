Legende: Grund zur Freude Felipe Caicedo (r.) läuft's momentan. imago images

Italien: Lazio bringt «Juve» in der Nachspielzeit um 3 Punkte

Felipe Caicedo ist derzeit im Hoch. Dies wegen seinem 3. späten Tor innert Wochenfrist: Der Ex-Basler erzielte auch gegen Juventus Turin in der 7. Runde der Serie A einen Treffer in der Nachspielzeit (90.+4). Diesmal war Caicedos Tor gleichbedeutend mit dem 1:1-Schlussstand. Bereits unter der Woche erzielte der Ecuadorianer in der Champions League beim 1:1 gegen Zenit St. Petersburg den späten Ausgleich (82.). Am vergangenen Wochenende hatte er in der 8. Minute der Nachspielzeit gegen Torino zum Sieg getroffen.

Frankreich: Racioppi mit Debüt in Ligue 1

Der Schweizer U21-Nationalgoalie Anthony Racioppi ist zu seinem Debüt in der Ligue 1 gekommen. Der 21-jährige Genfer hielt beim 1:1 von Dijon in Metz in der 8. Minute einen Penalty von Nguette. Sein Team bleibt trotz des Punktgewinns auf dem letzten Tabellenplatz.

Kroatien: Gavranovic trifft doppelt

Mario Gavranovic hat vor dem Zusammenzug mit der Schweizer Nationalmannschaft mit Dinamo Zagreb überzeugt. Der Stürmer erzielte beim 5:0-Heimsieg in der kroatischen Meisterschaft gegen Istra zwei Tore.