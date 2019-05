Portugal: Benfica auf Titelkurs

Haris Seferovic hat zwei Tore zum 5:1-Heimsieg von Benfica Lissabon gegen Portimonense beigetragen. Dank dem 7. Sieg in Folge bleibt Benfica zwei Runden vor Schluss auf Titelkurs. Seferovic, der Führende in der Torschützenliste, ist bei 21 Saisontoren angekommen. Davon erzielte er 17 im laufenden Kalenderjahr.

Schottland: Celtic zum 50. Mal Meister

Celtic Glasgow ist zum 50. Mal Champion in der schottischen Premiership. Das Team von Coach Neil Lennon gewann beim Tabellendritten FC Aberdeen mit 3:0 und führt die Tabelle mit 12 Punkten Vorsprung vor Stadtrivale Rangers an. Bei noch 2 verbleibenden Spielen sind die «Bhoys» damit nicht mehr von Rang 1 zu verdrängen. Für Celtic, das die 8. Meisterschaft in Folge einfahren konnte, ist es die 2. Trophäe in dieser Saison. Im Dezember gewannen die Grün-Weissen den Ligapokal (1:0 gegen Aberdeen). Zudem steht Celtic noch im FA-Cup-Final. Gegner am 25. Mai im Glasgower Hampden Park ist dann Heart of Midlothian aus Edinburgh.