Marco Burch scheint endlich in Polen angekommen zu sein. Der Verteidiger in Diensten von Radomiak Radom erzielte am Freitagabend beim 2:1-Heimsieg sein erstes Tor – und bereitete den Siegtreffer vor.

