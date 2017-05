Fussball-News: Adler verlässt den HSV

Der ehemalige deutsche Nationaltorwart René Adler wird den Hamburger SV verlassen. Der 32-Jährige verkündete seinen Abschied am Montag via Facebook.

René Adler verlässt den Hamburger SV nach 129 Pflichtspielen für den Bundesliga-Dino. Der Keeper war 2012 von Bayer Leverkusen an die Elbe gestossen. «Ich möchte, dass ihr es zuerst von mir erfahrt: Ich habe den HSV-Verantwortlichen eben mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag über den 30. Juni hinaus nicht verlängern werde. Es wird für mich also leider kein sechstes Jahr für diesen besonderen Verein mit seinen einzigartigen Fans geben», schrieb der Keeper in seiner Mitteilung an die Anhänger des Klubs.