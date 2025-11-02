Legende: Wiederholt sich das Achtelfinal-Aus aus dem Vorjahr? Lionel Messi muss das nächste Spiel mit Inter Miami gewinnen, wenn die Saison noch weitergehen soll. Imago/Imagn Images

MLS: Messi muss zittern, Müller im Viertelfinal

Inter Miami muss im Kampf um den erstmaligen MLS-Triumph einen Rückschlag hinnehmen. Das Team um die Ex-Barça-Stars Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba verlor im Achtelfinal das 2. Spiel der Best-of-3-Serie beim Nashville SC mit 1:2. Der Anschlusstreffer Messis in der 90. Minute kam zu spät. Nach dem 3:1-Erfolg Miamis zum Auftakt kommt es am nächsten Samstag in Florida zum Entscheidungsspiel.

Bereits im Viertelfinal stehen Thomas Müller und seine Vancouver Whitecaps. Nach dem 3:0-Sieg im ersten Spiel lagen die Kanadier in Dallas allerdings lange zurück. Erst in der 93. Minute gelang den Gästen der 1:1-Ausgleich, bevor der Viertelfinaleinzug im Elfmeterschiessen sichergestellt wurde.

Brasilien: Neymar gibt Comeback

Nach gut eineinhalb Monaten Verletzungspause hat Neymar in der brasilianischen Serie A sein Comeback gegeben. Der 33-Jährige, der sich Mitte September im Training eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hatte, wurde im Heimspiel von Santos gegen Fortaleza in der 67. Minute eingewechselt. Kurz darauf gelang Santos der Ausgleich zum 1:1-Schlussstand.

Resultate



