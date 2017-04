Fussball-News: Berühmteste «Jogging-Hose» macht weiter

Heute, 13:36 Uhr

In der Bundesliga war er eine Kultfigur. Nun hängt Torhüter Gabor Kiraly in seiner Heimat mit 41 Jahren zwei Spielzeiten mit Haladas Szombathely an.

Bild in Lightbox öffnen. Der 41-jährige ungarische Kult-Keeper Gabor Kiraly hat bei seinem Klub Haladas Szombathely einen neuen Zweijahres-Vertrag unterzeichnet. Kiraly, dessen Markenzeichen seine graue Jogginghose ist, wurde letzten Sommer in Frankreich der älteste EM-Spieler alle Zeiten. Inzwischen ist er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.

bbi/boe