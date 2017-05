Fussball-News: Djourou beim HSV suspendiert

Johan Djourou wird für das abstiegsgefährdete Hamburg in dieser Saison kaum mehr zum Einsatz kommen. HSV-Coach Markus Gisdol suspendierte den Schweizer Internationalen für die restlichen 3 Spiele. Und: Zlatan Ibrahimovic ist erfolgreich am rechten Knie operiert worden.

In Hamburg liegen die Nerven 3 Spieltage vor Schluss blank. Beim derzeit auf dem Relegationsplatz liegenden HSV gehören 3 Spieler ab sofort «nicht mehr dem Kader an». Darunter befindet sich auch der Schweizer Johan Djourou.

«Wir müssen in dieser entscheidenden Phase alles unserer Mission unterordnen. Deshalb haben wir entschieden, unsere Kräfte noch einmal zu bündeln und unsere Trainingsgruppe für den Endspurt zu verkleinern», so HSV-Sportchef Jens Todt zur Massnahme.

Ibrahimovics verhängnisvolle Szene im Spiel gegen Anderlecht

Zlatan Ibrahimovic wurde in Pittsburgh erfolgreich am verletzten rechten Knie operiert. «Er wird sich vollständig erholen und hat keine Verletzung erlitten, die seine Karriere beendet», teilte Raiola laut englischen Medien in einer Stellungnahme mit. Ibrahimovic hatte im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Anderlecht (2:1 n.V.) laut Klub-Angaben eine «schwere Bänderverletzung» im rechten Knie erlitten.