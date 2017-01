Fussball-News: Dortmund schnappt sich den neuen «Ibra»

Borussia Dortmund ist offenbar ein weiterer Transfercoup gelungen. Und: Hull-Spieler Ryan Mason wurde nach seinem Schädelbruch im Spiel gegen Chelsea operiert.

Borussia Dortmund hat das Rennen um Alexander Isak gemacht. Das 17 Jahre alte Talent vom schwedischen Erstligisten AIK Solna soll 9 Millionen Euro kosten und einen Vertrag bis 2022 erhalten. Eine Bestätigung steht zwar noch aus. Doch bereits kursiert in den sozialen Netzwerken ein Foto, das Isak bei der Unterschrift mit BVB-Sportdirektor Michael Zorc zeigt. Isak wird in seiner Heimat schon als nächster Zlatan Ibrahimovic gehandelt. Der 1,90 Meter grosse Stürmer erzielte letzte Saison 10 Tore. Am 12. Januar avancierte er zum bisher jüngsten Torschützen der schwedischen Nationalmannschaft.

Ryan Mason von Hull City zog sich im Auswärtsspiel gegen Leader Chelsea (0:2) eine schwere Kopfverletzung zu. Der 25-Jährige musste operiert werden, nachdem er bei einem Zusammenprall mit Chelsea-Verteidiger Gary Cahill einen Schädelbruch erlitten hatte. Auf dem Platz wurde Mason mehrere Minuten lang behandelt, bevor er in ein Spital gebracht wurde. Er sei in einem stabilen Zustand, teilte sein Klub mit.