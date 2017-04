Fussball-News: Drogba hat noch nicht genug

Der frühere Weltklasse-Stürmer Didier Drogba hat nach seinem Vertragsende bei MLS-Klub Montreal Impact einen neuen Verein gefunden: Der Ivorer steht neu bei Phoenix Rising unter Vertrag.

Didier Drogba setzt seine Karriere im Alter von 39 Jahren fort. Der Ivorer unterschrieb einen Vertrag in den USA bei Phoenix Rising. Das Team aus dem US-Bundesstaat Arizona spielt derzeit in der zweitklassigen United Soccer League, hofft aber auf eine baldige Aufnahme in die MLS. Beim zweitklassigen Verein soll der viermalige englische Meister zu einem späteren Zeitpunkt ins Management wechseln.