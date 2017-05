Fussball-News: Dürfen Leipzig und Salzburg in die CL?

RB Leipzig muss trotz Platz 2 um die Champions League bangen. Und: Leverkusen sucht einen neuen Trainer.

Nach der sportlichen Qualifikation von RB Leipzig darf auch Red Bull Salzburg durch den Titelgewinn in Österreich auf einen Start in der kommenden Champions-League-Saison hoffen. Ob die beiden von Getränkehersteller Red Bull unterstützten Klubs aber auch tatsächlich die Lizenz für die Königsklasse erhalten, will die Uefa erst nach dem Saisonende in Deutschland entscheiden. Die Uefa erklärte auf SID-Anfrage, etwaige Verstösse erst zu prüfen, wenn die Meldungen für die europäischen Wettbewerbe bei ihr eingegangen seien.

Trainer Tayfun Korkut hat mit Bayer Leverkusen zwar den Klassenerhalt geschafft, der Werksklub sucht für die neue Saison aber einen neuen Trainer, der Bayer wieder in den Europacup führt. «Fussball ist ein Ergebnissport», erklärte Geschätsführer Michael Schade.