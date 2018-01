Fussball-News: Gavranovic wechselt zu Liga-Rivale

Mario Gavranovic wechselt vom kroatischen Meister Rijeka zu Dinamo Zagreb. Derweil wird Nati-Aussenverteidiger Ulisses Garcia in die 2. Bundesliga ausgeliehen.





Mario Gavranovic wurde an einer Pressekonferenz offiziell in Zagreb vorgestellt. Ein halbes Jahr bevor sein Vertrag bei Double-Gewinner Rijeka ausgelaufen wäre, unterschrieb der Schweizer Nationalspieler beim aktuellen Leader der kroatischen Liga für 3 Jahre. Gavranovic traf in dieser Saison in 27 Spielen 13 Mal für Rijeka.

Der Schweizer Aussenverteidiger Ulisses Garcia wechselt leihweise bis Ende Saison von Werder Bremen in die 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg. Der 21-jährige Westschweizer, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, kam in der Vorrunde der Bundesliga nur zu einem einzigen Einsatz.

Arsenals Trainer Arsène Wenger wurde vom englischen Verband wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter für 3 Spiele gesperrt. Der 68-Jährige hatte nach dem Spiel am Sonntag gegen West Bromwich Albion den Unparteiischen in dessen Kabine verbal angegegriffen und dies «unangemessen und beleidigend» wie er gegenüber der Diziplinarkommission zugab.