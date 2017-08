Fussball-News: Hadergjonaj per sofort freigestellt

Florent Hadergjonaj steht nicht mehr im Kader des FC Ingolstadt. Der Verteidiger liebäugelt seit geraumer Zeit mit einem Wechsel. Und: Haris Seferovic ist bei Benfica Lissabon weiter im Hoch.

Bundesliga-Absteiger Ingolstadt hat Abwehrspieler Florent Hadergjonaj mit sofortiger Wirkung bis am 31. August freigestellt. Bis dahin, dem Ende der laufenden Transferperiode, habe er «Zeit, seine Situation zu überdenken», hiess es. Hadergjonaj liebäugelt offenbar mit einem Wechsel in die Bundesliga. Laut Medienberichten soll der VfB Stuttgart am 23-Jährigen interessiert sein.

Nach seinem Treffer im Supercup vom Samstag war Haris Seferovic auch beim Meisterschaftsauftakt gegen Braga erfolgreich. Beim 3:1-Sieg von Meister Benfica eröffnete der 25-Jährige das Skore in der 14. Minute nach einem Zuspiel des Brasilianers Jonas.

Seferovic trifft zum richtungsweisenden 1:0 0:16 min, vom 10.8.2017

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wird nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden der Europäischen Klub-Vereinigung ECA kandidieren. «Ich denke, dass nach intensiven und ergebnisreichen Jahren der Moment gekommen ist, die Verantwortung weiterzureichen», sagte Rummenigge, der das Amt nach 9 Jahren abgibt.