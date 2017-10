Fussball-News: Hitz' Leistungen ernten grosse Anerkennung

Marwin Hitz ist zum dritten Mal in dieser Saison vom «kicker» in die Elf des Tages gewählt worden. Und: Weitere Fussball-News des Tages.

Der kicker ist weiterhin angetan von Marwin Hitz' Leistungen: Der Schweizer Keeper vom FC Augsburg steht am 7. Spieltag schon zum 3. Mal in der Elf des Tages – so oft wie kein anderer Akteur. Die Website whoscored.com wählte Hitz zu Europas Keeper des Monats – neben Spieler wie Lionel Messi oder Sergio Agüero.

Franck Ribéry fällt nach einem Aussenbandriss längere Zeit aus. Dies bestätigte der FC Bayern am Montagnachmittag. Das Knie werde erst konservativ behandelt und mit einer Schiene ruhiggestellt. Damit droht der Franzose den Rest der Hinrunde zu verpassen. Der 34-Jährige hatte sich im Spiel gegen Hertha Berlin am Sonntag bei einem Ausfallschritt das Knie verdreht.

Die Fifa hat Ausfälle deutscher Fans beim WM-Quali-Spiel in Tschechien moderat sanktioniert. Wie der Weltverband mitteilte, muss der DFB eine Busse von 32'000 Franken bezahlen. Deutsche Fans hatten am 1. September in Prag eine Schweigeminute für 2 gestorbene tschechische Funktionäre gestört, Pyrotechnik gezündet und Nazi-Parolen zum Besten gegeben.