Fussball-News: Inter zieht erneut die Reissleine

Nach nur 6 Monaten hat sich Inter Mailand auch von Trainer Stefano Pioli getrennt. Weiter in unseren News aus der Fussball-Welt: Robert Kovac stellt einen Dieb, Javi Martinez macht einen Fehltritt in den Bergen, und Dick Advocaat wird wieder Bondscoach.

Inter Mailand vollzog den nächsten Wechsel an der Seitenlinie. Nach nur 6 Monaten und nach zuletzt 4 Niederlagen in 5 Spielen ist die Zeit von Stefano Pioli abgelaufen. Der 51-Jährige wird für die restlichen 3Spiele durch Nachwuchstrainer Stefano Vecchi ersetzt. Dieser war bereits im November eingesprungen, nachdem der Niederländer Frank de Boer nach bloss 11 Wochen entlassen worden war.

Robert Kovac ist auch nach seiner Aktiv-Karriere noch gut im Schuss: Der 43-jährige Kroate sitzt am späten Montagabend in einem Restaurant, als er beobachtet, wie ein Rentner am Bankomat Geld abhebt und überfallen wird. Geistesgegenwärtig eilt Kovac zu Hilfe und verfolgt den flüchtigen Täter. Dieser kommt nicht weit: Bereits nach wenigen Metern stellt Kovac den 28-Jährigen und übergibt den Dieb wenig später der Frankfurter Polizei.

« Da sieht man, dass er durchtrainiert ist » Polizeisprecher

in der «Frankfurter Rundschau»

Robert Kovac zu seiner großartigen Rettungstat am gestrigen Abend #SGE #Zivilcourage pic.twitter.com/j2RYexpXRx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 9. Mai 2017

Der niederländische Fussballverband hat bestätigt, dass Dick Advocaat per sofort die Nationalmannschaft übernimmt. Als Assistent amtet Ruud Gullit. Die niederländische Fussball-Legende soll helfen, dass die «Elftal» zum Erfolg zurückfindet.

Innenverteidiger Javi Martínez von Bayern München fällt für den Rest der Saison aus. Der 28-jährige spanische Nationalspieler hat sich nach Angaben seines Klubs am Sonntag während eines Besuchs in seiner Heimat bei einer Bergwanderung einen Bruch des linken Schlüsselbeins zugezogen.

Léo Itaperuna verlässt den FC Sion im Sommer und wechselt in die Challenge League. Der 28-jährige Brasilianer unterschrieb beim FC Aarau einen Zweijahresvertrag. In Sion kam der Stürmer zuletzt nur noch zu Teileinsätzen.

Der einzige Saisontreffer von Leo 0:12 min, aus sportaktuell vom 27.8.2016

