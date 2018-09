Martina Voss-Tecklenburg hat vorerst 19 Spielerinnen für die Halbfinalspiele der WM-Playoffs gegen Belgien nominiert. Erstmals im Aufgebot des A-Kaders steht Malin Gut. Die 18-jährige FCZ-Akteurin führte an der Heim-EM die U19-Auswahl als Captain aufs Feld. Vier Spielerinnen kann Voss-Tecklenburg noch nachnominieren. Die Spiele finden am 5. Oktober in Leuven und am 9. Oktober um 19:00 Uhr in Biel statt.

Jaroslav Silhavy wird neuer Trainer der tschechischen Nationalmannschaft. Der 56-Jährige folgt auf Karel Jarolim, der nach dem 1:5 gegen Russland den Hut nehmen musste. Silhavy coachte zuletzt Slavia Prag. Er unterzeichnete einen Vertrag bis zum Abschluss der Qualifikations-Phase für die EM 2020.

Die AC Milan hat den Südafrikaner Ivan Gazidis als neuen Geschäftsführer verpflichtet. Der 54-Jährige war seit knapp 10 Jahren in gleicher Funktion für Arsenal tätig. Bei Milan war der Posten ad interim vom neuen Präsidenten Paolo Scaroni ausgefüllt worden.