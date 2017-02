Fussball-News: Neue Aufgabe für Ex-Lugano-Coach Zeman

Der frühere Lugano-Coach Zdenek Zeman hat sich mit seiner Zusage beim Serie-A-Vertreter Pescara eine happige Aufgabe aufgebürdet. Nach 24 Spieltagen steht der Aufsteiger erst bei 9 Punkten.

Zdenek Zeman wird bei Pescara Nachfolger von Massimo Oddo an der Seitenlinie. «Zeman hat unser Angebot angenommen», bestätigte Klubpräsident Daniele Sebastiani. Der 69-Jährige soll einen Vertrag bis Juni 2018 unterzeichnen. Die letzte Station von Zeman war der FC Lugano, wo er in der Saison 2015/16 amtete. Bei Pescara hatte der Tscheche schon 2011/12 gewirkt und den Klub nach 19 Jahren wieder in die Serie A geführt.