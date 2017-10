Fussball-News: Neuer Trainer für Fabian Schär

Weil Deportivo La Coruña schlecht in die Saison gestartet ist, entlässt es seinen Coach. Und: Gianluigi Buffon will nach dieser Saison seine Karriere beenden.

Fabian Schär erhält einen neuen Trainer. Der spanische Erstligist La Coruña entliess nach einem schlechten Meisterschaftsstart Pepe Mel, der erst seit Februar im Amt gewesen war. Die Galizier liegen nach nur 2 Siegen in 9 Partien auf dem 16. Zwischenrang. Mels Nachfolger ist noch nicht bekannt. Cristobal Parralo leitet das Team interimistisch.

Italiens lebende Torwart-Legende Gianluigi Buffon wird nach der laufenden Saison seine Handschuhe an den Nagel hängen. Dies kündigte der 40-Jährige gegenüber Sky Sports Italia an. Buffon würde seine Entscheidung nur revidieren, sollte er mit Juventus Turin die Champions League gewinnen. Die Königsklasse fehlt dem Italiener noch in seiner Trophäensammlung.