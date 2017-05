Fussball-News: Robert Kovac schnappt Dieb

Der Co-Trainer von Eintracht Frankfurt beobachtet, wie ein Rentner überfallen wird. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd stellt er den Dieb.

Robert Kovac ist auch nach seiner Aktiv-Karriere noch gut im Schuss: Der 43-jährige Kroate sitzt am späten Montag-Abend in einem Restaurant, als er beobachtet, wie ein Rentner am Bankomat Geld abhebt und überfallen wird. Geistesgegenwärtig eilt Kovac zur Hilfe und verfolgt den flüchtigen Täter. Dieser kommt nicht weit: Bereits nach wenigen Metern stellt Kovac den 28-jährigen Dieb und übergibt ihn wenig später der Frankfurter Polizei.

« Da sieht man, dass er durchtrainiert ist » Polizeisprecher

in der «Frankfurter Rundschau»

Robert Kovac zu seiner großartigen Rettungstat am gestrigen Abend #SGE #Zivilcourage pic.twitter.com/j2RYexpXRx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 9. Mai 2017

Der niederländische Fussballverband hat bestätigt, dass Dick Advocaat per sofort die Nationalmannschaft übernimmt. Sein Assistent bei der «Elftal» wird die niederländische Fussball-Legende Ruud Gullit.