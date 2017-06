Fussball-News: Sampaoli bis 2022 bei den «Gauchos»

Argentiniens neuer Nationalcoach Jorge Sampaoli hat einen langjährigen Vertrag unterschrieben. Er soll das Team bis zur WM 2022 in Katar betreuen. Zu den Fussball-News des Tages.

Jorge Sampaoli war vor wenigen Tagen als Trainer des FC Sevilla zurückgetreten, um den Posten als Argentiniens Nationalcoach zu übernehmen. Vom Verband erhilet der 57-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Sein erstes Ziel ist es, das Team um Lionel Messi an die WM 2018 in Russland zu führen. Sein Debüt wird Sampaoli beim Testspiel gegen Australien am 9. Juni geben.

Radamel Falcao hat seinen Vertrag beim französischen Meister AS Monaco um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Der 31-jährige Captain war mit insgesamt 30 Toren in allen Wettbewerben der Saison Topskorer der Monegassen.