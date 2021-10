Schweiz klettert im Ranking – WM-Auslosung in Katar am 1. April

Legende: Neu auf Platz 14 der Weltrangliste Die Schweizer Fussball-Nati. Freshfocus

Schweizer Nati gewinnt einen Rang

Die Schweiz macht im Fifa-Ranking im Vergleich zum September einen Rang gut und belegt neu den 14. Platz. Das Team von Nationaltrainer Murat Yakin überholte Uruguay. An der Spitze des Rankings liegt nach wie vor Belgien vor Brasilien, neu Dritter ist Weltmeister Frankreich. Italien, der grosse Schweizer Rivale in der WM-Qualifikation, nimmt den 4. Platz ein.

04:19 Video Archiv: Die Schweiz bezwingt Nordirland in der WM-Quali Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen

WM-Gruppen am 1. April fix

Die Vorrundengruppen für die WM 2022 in Katar werden am 1. April in Doha ausgelost, einen Tag nach dem Fifa-Kongress am gleichen Ort. Die WM findet vom 21. November bis 18. Dezember 2022 statt. Bislang sind neben Gastgeber Katar erst Deutschland und Dänemark für die WM qualifiziert. Die Schweiz duelliert sich mit Italien um die direkte Qualifikation; dem Gruppen-Zweiten winkt ausserdem die Qualifikations-Chance über ein Playoff.