Fussball-News: Seferovic trifft auch bei Saisonauftakt

Heute, 7:44 Uhr

Der Schweizer Internationale Haris Seferovic ist bei Benfica Lissabon weiter im Hoch. Und: François Affolter verpasst mit den San Jose Earthquakes den Einzug in den Final am US Open Cup.



Seferovic trifft zum richtungsweisenden 1:0 0:16 min, vom 10.8.2017 Nach seinem Treffer im Supercup vom Samstag war Haris Seferovic auch beim Meisterschaftsauftakt gegen Braga erfolgreich. Beim 3:1-Sieg von Meister Benfica eröffnete der 25-Jährige das Skore in der 14. Minute nach einem Zuspiel des Brasilianers Jonas. François Affolter scheiterte mit den San Jose Earthquakes am US Open Cup im Halbfinal. Bei Sporting Kansas City unterlagen die Kalifornier im Penaltyschiessen, nachdem es nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung 1:1 gestanden hatte. Der im Juli vom FC Luzern nach San Jose gewechselte Affolter wurde in der 103. Minute ersetzt. In der 93. Minute hatte der Verteidiger die gelbe Karte kassiert.

agenturen/twu