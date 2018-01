Fussball-News: Ulisses Garcia zu Nürnberg

Ulisses Garcia spielt zukünftig in der 2. Bundesliga. Der Aussenverteidiger wird nach Nürnberg ausgeliehen.

Der Schweizer Aussenverteidiger Ulisses Garcia wechselt leihweise bis Ende Saison von Werder Bremen in die 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg. Der 21-jährige Westschweizer, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, kam in der Vorrunde der Bundesliga nur zu einem einzigen Einsatz.