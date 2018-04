Legende:

Traumstart

Ex-Dortmund-Stürmer ist auch dieser Herr. Pierre-Emerick Aubameyang schnürt seine Schuhe seit Januar für Arsenal. Und er macht das ziemlich erfolgreich. Kein «Gunner» hat in der Geschichte bisher so oft in den ersten Spielen getroffen: Nämlich 5 Mal in 6 Partien.

Keystone