Bild 13 / 13

Legende: Kartenflut in der Serie A Gleich vier Trainer der Serie A haben am Wochenende die Rote Karte gesehen und so für einen unrühmlichen Liga-Rekord gesorgt. Neben Roma-Coach Jose Mourinho (im Bild) mussten auch Luciano Spalletti (Neapel), Simone Inzaghi (Inter) und Gian Piero Gasperini (Bergamo) auf die Tribüne oder in die Kabine. imago images