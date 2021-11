Bild 9 / 13

Legende: Parade des Jahres? (1/2) Arsenals Aaron Ramsdale zeigte beim 2:0-Sieg in Leicester eine Leistung der Marke Sonderklasse. In der 1. Halbzeit lenkte der 23-Jährige einen vermeintlich perfekten Freistoss von James Maddison mit einem spektakulären Hechtflug an die Latte. Auch den Nachschuss parierte Ramsdale in der Folge stark. Getty Images