Legende: 11 Jahre in der Versenkung sind genug Traditionsverein Alemannia Aachen hat einen Tag nach dem Sofa-Aufstieg in die 3. Liga einen Zuschauerrekord in der Regionalliga aufgestellt. Die Begegnung gegen den 1. FC Bocholt verfolgten am Samstagnachmittag 31'034 Fans (bisheriger Rekord 30'313 im Jahr 2015). imago images/Klumpen Sportfoto